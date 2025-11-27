La normale velocità di Dominik Paris per il suo grande e ultimo obbiettivo

Sembra imperscrutabile Dominik Paris. Quando è sugli sci va oltre i 100 chilometri orari, lontano dalle piste è rimasto con gli scarponi ben saldi, tanto da non voler nemmeno esser. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La normale velocità di Dominik Paris per il suo "grande e ultimo obbiettivo"

Contenuti che potrebbero interessarti

L’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Sarebbe piaciuto a Lucio Dalla il viaggio a fari spenti nella notte di Bologna di questa Italia operaia salita per la terza volta di fila sul tetto di un mondo chiamato Davis, la prima in casa, la quarta della nost - facebook.com Vai su Facebook

La normale velocità di Dominik Paris per il suo "grande e ultimo obbiettivo" - Cortina tra infortuni, ambizioni e un sogno olimpico ancora da scrivere, in equilibrio tra adrenalina, rischio e umanità ... Lo riporta ilfoglio.it