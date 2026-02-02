Dal 7 al 21 febbraio, il Milano Speed Skating Stadium ospiterà le gare di pattinaggio di velocità su pista lunga durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le competizioni si svolgeranno quasi ogni giorno, con orari che saranno comunicati prossimamente. Gli appassionati potranno seguire le prove in diretta in tv o in streaming, ma ancora non ci sono dettagli definitivi su come seguire gli eventi. Intanto, l’impianto è pronto a diventare il cuore delle gare di velocità su ghiaccio, con atleti di tutto il mondo pronti

Dal 7 al 21 febbraio il Milano Speed Skating Stadium sarà la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una disciplina che promette spettacolo e che, si spera, potrebbe regalare non poche emozioni alla squadra italiana. Un lungo quadriennio affrontato dalla compagine guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, con l’obiettivo di arrivare al meglio possibile ai Giochi di casa. Nel primo giorno di gare, sabato 7 febbraio, ci sarà una delle specialità da circoletto rosso, ovvero i 3000 metri femminili. Nell’edizione del 2022 a Pechino, Francesca Lollobrigida fu strepitosa, conquistando un argento dal valore storico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario speed skating Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

