Domani alle 16:00 al Milano Speed Skating Stadium si corre la finale dei 5.000 metri maschili. Davide Ghiotto, considerato un outsider, si prepara a sfidare atleti di livello stellare in una gara che promette emozioni. La competizione si annuncia dura, ma l’atleta italiano punta a sorprendere.

Domani, alle ore 16:00, il Milano Speed Skating Stadium sarà il teatro della sfida dei 5.000 metri maschili. Una delle distanze più iconiche dello speed skating mondiale andrà in scena e lo spettacolo è garantito sul ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Riavvolgendo il nastro, è inevitabile pensare a questa distanza e allo storico bronzo di Enrico Fabris a Torino 2006, con Maurizio Marchetto a fare quasi da fil rouge tra passato e presente. Era lui al timone quando Fabris e il trio del team pursuit portarono l’Italia dove non si era mai spinta prima; ed è ancora lui, oggi, il direttore tecnico chiamato a guidare la Nazionale in questa nuova avventura olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto outsider di lusso in un 5000 olimpico di livello stellare

Benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei 2026 di speed skating, in corso a Tomaszów Mazowiecki, Polonia.

La Coppa del Mondo di speed skating prosegue con l'evento di Hamar, in Norvegia, dal 12 al 14 dicembre.

