LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | Davide Ghiotto in gara nei 5000

Benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei 2026 di speed skating, in corso a Tomaszów Mazowiecki, Polonia. Seguiremo le gare in tempo reale, con aggiornamenti sui risultati e le performance degli atleti. In questa occasione, Davide Ghiotto partecipa alla competizione dei 5000 metri. Rimanete con noi per tutte le novità della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata del Campionato Europeo di speed skating 2026 in programma a Tomaszów Mazowiecki in Polonia. Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio l’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, ospita gli Europei 2026 di speed skating su singole distanze, primo grande appuntamento continentale della nuova stagione e, soprattutto, una tappa di avvicinamento cruciale alle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma tra poco più di un mese. La rassegna europea apre ufficialmente il 2026 del pattinaggio di velocità e lo fa in un contesto particolare, nel quale molte nazionali stanno privilegiando il lavoro in prospettiva olimpica rispetto alla ricerca del picco di forma immediato. 🔗 Leggi su Oasport.it

