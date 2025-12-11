speed skating davide ghiotto a caccia del podio nei 5000 metri ad hamar lollobrigida in cerca di buone sensazioni

La Coppa del Mondo di speed skating prosegue con l'evento di Hamar, in Norvegia, dal 12 al 14 dicembre. Dopo la tappa di Heerenveen, atleti come Davide Ghiotto e Lollobrigida si preparano a conquistare il podio e a ottenere buone sensazioni nelle discipline in programma, tra cui i 5000 metri.

Il massimo circuito dello speed skating prosegue nella propria corsa. Messa alle spalle la tradizionale tappa di Heerenveen, nei Paesi Bassi, la Coppa del Mondo del pattinaggio di velocità pista lunga volge lo sguardo all’appuntamento di Hamar (Norvegia), il quarto della stagione ( 12-14 dicembre ). Il lungo viaggio che avrà come destinazione finale le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina prosegue e tra le fila azzurre si vorrà rispondere presente. Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante nostrane Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10. 🔗 Leggi su Oasport.it