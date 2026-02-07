Sparatoria in piazza Mistral morto dopo sei giorni d’agonia il cinese Wenhan Liu

Un uomo cinese di 30 anni, Wenhan Liu, è morto questa mattina all’ospedale Niguarda, sei giorni dopo essere stato ferito in una sparatoria a Rogoredo. Liu aveva sparato tre colpi contro un’auto blindata delle forze speciali, e poco dopo era stato raggiunto dai proiettili di un agente delle Uopi. La scena si è svolta in piazza Mistral, e ora si indaga per chiarire cosa abbia portato a questa escalation di violenza.

Milano, 7 febbraio 2026 – È morto dopo sei giorni di agonia al Niguarda Wenhan Liu, il trentenne colpito alla testa e a una spalla da due proiettili esplosi dal fucile d'assalto di un agente delle Uopi in piazza Mistral a Rogoredo, dopo che l o stesso cinese aveva sparato per tre volte contro l'auto blindata del reparto speciale anti terrorismo. Nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, i medici del Niguarda hanno decretato il decesso dell'uomo, che non si era mai ripreso. Wenhan Liu e gli spari a Rogoredo. L'appello della moglie dalla Cina e la tappa al bar Il conflitto a fuoco. Stando a quanto ricostruito dalle indagini della Squadra mobile, attorno alle 14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatoria in piazza Mistral, morto dopo sei giorni d’agonia il cinese Wenhan Liu Approfondimenti su Piazza Mistral Sparatoria in piazza Mistral a Milano: gravissimo un uomo Un uomo è stato gravemente ferito in una sparatoria avvenuta questa mattina in piazza Mistral, zona Rogoredo a Milano. Nuova sparatoria Rogoredo, cinese Wenham Liu ruba pistola a vigilante e spara a polizia che reagisce, è gravissimo - VIDEO Un altro episodio di violenza si è verificato questa mattina a Rogoredo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Piazza Mistral Argomenti discussi: Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo; Ruba la pistola a un vigilante, poi sparatoria con la polizia. È gravissimo, problemi psicologici; Sparatoria in piazza Mistral a Milano: gravissimo un uomo; Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è gravissimo. Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo. Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è gravissimo. «Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo»Il rapinatore aveva rubato una pistola a un vigilante dopo averlo preso a bastonate. I colpi sparati in via Cassinis contro l'auto di servizio intervenuta per bloccarlo, poi la risposta degli agenti ... milano.corriere.it Rapina, fuga e colpi contro la polizia: pomeriggio di fuoco a MilanoSparatoria in zona Rogoredo a Milano: uomo ferito gravemente dopo il conflitto a fuoco con la polizia. Cosa è successo. blogsicilia.it Colloquio con il barista che ha incrociato Wenhan Liu poco prima degli spari in via Cassinis. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.