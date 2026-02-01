Sparatoria in piazza Mistral a Milano | gravissimo un uomo

Un uomo è stato gravemente ferito in una sparatoria avvenuta questa mattina in piazza Mistral, zona Rogoredo a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia ha aperto il fuoco durante un intervento, lasciando l’uomo in condizioni critiche. La scena si è svolta sotto gli occhi dei passanti, e gli agenti stanno ancora cercando di chiarire cosa abbia scatenato il confronto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi. La polizia ha blindato l’area

Un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima dopo una sparatoria con la polizia a Milano. E' successo in zona Rogoredo. Secondo le prime informazioni, l'uomo ferito avrebbe ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti usando un'arma sottratta poco prima a un vigilante.

