Sparatoria in piazza Mistral a Milano | gravissimo un uomo

Un uomo è stato gravemente ferito in una sparatoria avvenuta questa mattina in piazza Mistral, zona Rogoredo a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia ha aperto il fuoco durante un intervento, lasciando l’uomo in condizioni critiche. La scena si è svolta sotto gli occhi dei passanti, e gli agenti stanno ancora cercando di chiarire cosa abbia scatenato il confronto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi. La polizia ha blindato l’area

Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo. Il rapinatore, forse di origine asiatica, aveva rubato una pistola a un vigilante. I colpi sparati contro l'auto di servizio intervenuta per bloccarlo, poi la risposta degli agenti

