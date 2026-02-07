Sparatoria a Rogoredo morto il 30enne cinese | era stato ferito da un agente dopo aver puntato la pistola contro la volante

È morto ieri all’ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il 30enne cinese ferito una settimana fa durante una rapina. L’uomo aveva preso una pistola da un vigilante e l’aveva puntata contro una volante della polizia, che ha risposto sparando. Dopo sette giorni di ricovero, Liu non ce l’ha fatta.

È morto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa nel capoluogo lombardo aveva rubato la pistola a un vigilante usandola poi contro gli agenti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. L’episodio era avvenuto nel quartiere di Rogoredo, dove qualche giorno prima un pusher marocchino di 28 anni, Abderrahim Mansouri, era stato ucciso da un altro agente. Chi era Liu Wenham?. Il 30enne, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti, era stato bloccato per accertamenti, sempre dalla polizia ferroviaria, e poi rilasciato.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Rogoredo Sparatoria

È morto dopo sette giorni il cittadino cinese che aveva sparato durante un’operazione della Polizia di Stato a Rogoredo.

Un uomo di origine cinese ha sparato contro gli agenti a Rogoredo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rogoredo Sparatoria

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, ruba una pistola ed esplode colpi contro i poliziotti che rispondono. L'uomo è in pericolo di vita; Milano, caccia al testimone che era nel bosco di Rogoredo con il 28enne ucciso. Il legale del poliziotto: Ha sparato per legittima difesa; Sparatoria a Milano Rogoredo, rapinatore ruba la pistola a una guardia e apre il fuoco contro la Polizia; Sparatoria a Rogoredo, parla l'avvocato dell'agente: Era a oltre 25 metri di distanza.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu WenhamÈ morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola ... ilmattino.it

Sparatoria in piazza Mistral, morto dopo sei giorni d’agonia il cinese Wenhan LiuL’uomo aveva aggredito una guardia giurata rubandogli la pistola. Bloccato dagli agenti delle Uopi in zona Rogoredo: aveva aperto il fuoco venendo colpito ... ilgiorno.it

#GiorgiaMeloni a #Rogoredo dopo la sparatoria: "Assunzioni più veloci in Polizia e altri 12mila uomini nell'Arma". E #FdI lancia la sua campagna a sostegno delle divise: "L'Italia è con voi" x.com

#GiorgiaMeloni a #Rogoredo dopo la sparatoria: "Assunzioni più veloci in Polizia e altri 12mila uomini nell'Arma". E #FdI lancia la sua campagna a sostegno delle divise: "L'Italia è con voi" facebook