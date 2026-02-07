È morto dopo sette giorni il cittadino cinese che aveva sparato durante un’operazione della Polizia di Stato a Rogoredo. La vicenda si è conclusa con la sua morte, dopo una settimana di ricovero in ospedale. La sparatoria ha scosso il quartiere e ora si attendono eventuali sviluppi nelle indagini.

È morto dopo sette giorni il cittadino cinese responsabile di una sparatoria a Rogoredo con la Polizia di Stato. Liu Wenham, 30 anni, una settimana fa ha sottratto una pistola a una guardia giurata e ha poi ingaggiato uno scontro a fuoco con le forze speciali che sono andate a raggiungerlo per tentare di fermarlo e mettere in sicurezza il quartiere. Alla vista degli agenti l’uomo ha sparato e i poliziotti hanno risposto al fuoco, colpendolo. La famiglia alcuni giorni prima ne aveva denunciato la scomparsa, sottolineando che fosse affetto da problemi psichiatrici. In quattro giorni, la settimana scorsa, era stato fermato tre volte, una delle quali era stato anche accompagnato in ospedale per una valutazione ma, non avendo compiuto reati gravi, non c’erano mai stati i presupposti per procedere con il fermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria a Rogoredo, morto dopo una settimana il cinese che ha rubato la pistola

Approfondimenti su Rogoredo Sparatoria

Un altro episodio di violenza si è verificato questa mattina a Rogoredo.

Liu Wenham, 31 anni di origine cinese, ha fatto parlare di sé ieri a Rogoredo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne Liu Wenham

Ultime notizie su Rogoredo Sparatoria

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, ruba una pistola ed esplode colpi contro i poliziotti che rispondono. L'uomo è in pericolo di vita; Milano, caccia al testimone che era nel bosco di Rogoredo con il 28enne ucciso. Il legale del poliziotto: Ha sparato per legittima difesa; Sparatoria a Milano Rogoredo, rapinatore ruba la pistola a una guardia e apre il fuoco contro la Polizia; Sparatoria a Rogoredo, parla l'avvocato dell'agente: Era a oltre 25 metri di distanza.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu WenhamÈ morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola ... ilmattino.it

Sparatoria in piazza Mistral, morto dopo sei giorni d’agonia il cinese Wenhan LiuL’uomo aveva aggredito una guardia giurata rubandogli la pistola. Bloccato dagli agenti delle Uopi in zona Rogoredo: aveva aperto il fuoco venendo colpito ... ilgiorno.it

#GiorgiaMeloni a #Rogoredo dopo la sparatoria: "Assunzioni più veloci in Polizia e altri 12mila uomini nell'Arma". E #FdI lancia la sua campagna a sostegno delle divise: "L'Italia è con voi" x.com

#GiorgiaMeloni a #Rogoredo dopo la sparatoria: "Assunzioni più veloci in Polizia e altri 12mila uomini nell'Arma". E #FdI lancia la sua campagna a sostegno delle divise: "L'Italia è con voi" facebook