Oms | Oltre 1.000 persone sono morte a Gaza in attesa di un’evacuazione medica dal luglio 2024
Da luglio 2024, oltre 1.000 persone hanno perso la vita a Gaza in attesa di un’evacuazione medica che non si è mai concretizzata. Un dramma che mette in luce l’urgenza di intervenire per salvare vite e affrontare una crisi umanitaria ormai insostenibile. La sofferenza di chi attende aiuto si fa sempre più intensa, mentre il tempo scorre senza risposte concrete.
Oltre mille persone sono morte nella Striscia di Gaza nell’ultimo anno e mezzo in attesa di un’evacuazione medica che non è mai arrivata. La denuncia arriva direttamente dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui il numero delle vittime è “probabilmente sottostimato”. “Almeno 1.092 pazienti sono morti tra luglio 2024 e il 28 novembre 2025, in attesa di un’evacuazione medica”, ha scritto oggi sui social il direttore generale dell’Oms, citando dati provenienti dal ministero della Salute della Striscia di Gaza e aggiungendo che “probabilmente” si tratta di “una sottostima”. 🔗 Leggi su Tpi.it
