Spagna la tempesta Leonardo colpisce l' Andalusia | il salvataggio di una famiglia a Cadice

Una forte tempesta, chiamata Leonardo, sta causando danni in Andalusia, nel sud della Spagna. Le autorità hanno dovuto evacuare preventivamente più di tre famiglie a Cadice, mentre i servizi di emergenza lavorano senza sosta per gestire la situazione. Le strade sono allagate e molte zone sono rimaste senza corrente. La popolazione si prepara a un possibile aumento dei disagi nelle prossime ore.

La tempesta Leonardo sta colpendo con forza la regione dell'Andalusia, nel sud della Spagna. I servizi di emergenza locali hanno riferito che sono state evacuate in via preventiva più di 3.000 persone dalle zone soggette a inondazioni nelle province di Cadice, Jaén e Malaga. Nelle immagini, il salvataggio di una famiglia ad Alcalá de los Gazules, rimasta isolata nella propria casa di campagna a causa del maltempo.

