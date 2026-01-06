Sant’Antimo 34enne massacrato di botte per uno sguardo di troppo nei pressi della villa comunale

A Sant’Antimo, un uomo di 34 anni è stato vittima di un'aggressione violenta nei pressi della villa comunale. Accerchiato e colpito con forza, sembra che il motivo sia stato uno “sguardo di troppo”. La vittima, incensurata, ha subito danni fisici consistenti. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e le circostanze di questo gesto.

Accerchiato e picchiato selvaggiamente, forse per uno “sguardo di troppo”, a Sant’Antimo. Vittima dell’aggressione un 34enne incensurato. I fatti si sono verificati ieri sera nei pressi della villa comunale della città a nord di Napoli. Giunto al pronto soccorso dell’ospedale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, 34enne massacrato di botte per “uno sguardo di troppo” nei pressi della villa comunale Leggi anche: Barbarie in villa comunale, 34enne massacrato di botte "per uno sguardo di troppo" Leggi anche: Sant’Antimo, scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio: denunciato 34enne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Barbarie in villa comunale, 34enne massacrato di botte "per uno sguardo di troppo" - I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove la vittima si ... napolitoday.it

Vieni a trovarci Siamo in• Via Nettuno Sant’Antimo (NA) SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI! DAL LUNEDÌ AL SABATO ORARIO CONTINUO TI ASPETTIAMO - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.