Spacciava persino durante gli arresti domiciliari | in carcere 50enne di Rodero

La polizia di Como ha arrestato ieri pomeriggio due uomini, tra cui un 50enne di Rodero, sorpresi mentre spacciavano droga. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, l’uomo continuava a gestire l’attività illecita, anche durante i momenti di sorveglianza. Gli agenti sono intervenuti in flagranza e hanno messo fine all’ennesimo episodio di spaccio in zona.

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha arrestato in flagranza di reato due uomini ritenuti coinvolti in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è il risultato di un'indagine della Squadra Mobile, impegnata nel contrasto al traffico di droga sul territorio.

