Spaccia cocaina dall’auto con la figlia di 4 anni nel sedile posteriore | arrestato

Questa mattina a Arezzo un uomo è stato arrestato per aver venduto cocaina dalla sua auto, con la figlia di 4 anni sul sedile posteriore. La polizia ha scoperto l’attività illecita durante un controllo di routine e ha trovato diverse dosi pronte per essere consegnate ai clienti. L’uomo ora si trova in caserma, mentre la bambina è stata affidata ai servizi sociali.

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Dosi di cocaina cedute ai clienti direttamente dalla sua auto, davanti alla figlia di 4 anni seduta nel sedile posteriore. Un 40enne di origini albanesi, ma residente ad Arezzo è stato arrestato dai carabinieri per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. La piccola in auto mentre il padre spaccia. L'uomo è stato notato nel pomeriggio del 5 febbraio mentre, a bordo della sua auto, cedeva tre bustine a un acquirente di 50 anni. I militari hanno subito dato il via a un controllo dei due uomini, segnalando l'acquirente, e procedendo a perquisire l'autovettura. Nell'auto hanno trovato la piccola, seduta su un seggiolino sul sedile posteriore, che aveva assistito alla cessione dello droga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

