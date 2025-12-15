Villa e Lamborghini ma percepiva il reddito di cittadinanza | smantellato business dei falsi a Siracusa

La Guardia di Finanza di Siracusa ha smantellato un giro illecito legato alla vendita di prodotti falsi, tra cui griffe e automobili di lusso. Tra le operazioni, il sequestro di una Lamborghini Urus e la scoperta di un’attività commerciale in un’abitazione trasformata in showroom di merce contraffatta, nonostante uno degli indagati percepisse il reddito di cittadinanza.

