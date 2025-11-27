Svelato il business dei permessi falsi | fino a 10mila euro per entrare in Italia un cerignolano tra gli arrestati
Da tremila a 10mila euro: era questa la cifra necessaria per entrare in Italia con i documenti falsi, con la promessa di un contratto di lavoro stagionale che in realtà non esisteva o per cui il datore di lavoro non aveva fatto richiesta. Nella maggior parte dei casi, i migranti provenienti da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ancora una gru Ertg e una nuova area retroportuale per lo sviluppo di Sct Dal Business Meeting Container Italy, Agostino Gallozzi ha svelato su cosa si sono orientati gli ultimi investimenti del gruppo per il terminal salernitano LEGGI L'ARTICOLO: - facebook.com Vai su Facebook
Il business dei falsi permessi: "Aziende promettono lavoro. Ma poi spariscono con il denaro" - La testimonianza di un’interprete che a Vignola sta aiutando sette ragazzi nordafricani a uscire dall’incubo. Come scrive msn.com