Svelato il business dei permessi falsi | fino a 10mila euro per entrare in Italia un cerignolano tra gli arrestati

Foggiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tremila a 10mila euro: era questa la cifra necessaria per entrare in Italia con i documenti falsi, con la promessa di un contratto di lavoro stagionale che in realtà non esisteva o per cui il datore di lavoro non aveva fatto richiesta. Nella maggior parte dei casi, i migranti provenienti da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

svelato il business dei permessi falsi fino a 10mila euro per entrare in italia un cerignolano tra gli arrestati

© Foggiatoday.it - Svelato il business dei permessi falsi: fino a 10mila euro per entrare in Italia, un cerignolano tra gli arrestati

Leggi anche questi approfondimenti

Il business dei falsi permessi: "Aziende promettono lavoro. Ma poi spariscono con il denaro" - La testimonianza di un’interprete che a Vignola sta aiutando sette ragazzi nordafricani a uscire dall’incubo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Svelato Business Permessi Falsi