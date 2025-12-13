Un massacro in un bar di Marsiglia, una squadra anticrimine divisa e un'indagine pericolosa: Bronx, action crime intenso e violento firmato da Olivier Marchal, arriva questa sera su Rai 4 sabato 13 dicembre alle 21.20. Stasera, sabato 13 dicembre in prima serata alle 21:20, Rai 4 propone l'action crime Bronx titolo originale Bronx, Les flics de Marseille - film francese del 2020 diretto da Olivier Marchal, regista specializzato in noir polizieschi duri e realistici. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei thriller metropolitani ad alta tensione, ambientati in un contesto urbano segnato da violenza, corruzione e rivalità interne alle forze dell'ordine. Movieplayer.it

Bronx stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller metropolitano in onda il 13 dicembre - Un massacro in un bar di Marsiglia, una squadra anticrimine divisa e un'indagine pericolosa: Bronx, action crime intenso e violento firmato da Olivier Marchal, arriva questa sera su Rai 4 sabato 13 di ... movieplayer.it