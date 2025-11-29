Legacy of Lies - Gioco d' inganni stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità dello spy-thriller del 29 novembre

Quando un giornalista riapre un caso scomodo, Martin Baxter viene risucchiato in un mondo che aveva lasciato. Una corsa contro il tempo tra rivelazioni, doppi giochi e una missione che vale più della sua vita. Il genere spy-thriller ha da sempre esercitato un fascino magnetico sul pubblico, un richiamo irresistibile verso mondi di segreti governativi, doppi giochi e adrenalina pura. Stasera, il palinsesto di Rai 4 ci regala in prima serata: Legacy of Lies - Gioco d'inganni, un film del 2020 diretto da Adrian Bol che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo a partire dalle 21:20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Legacy of Lies - Gioco d'inganni stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità dello spy-thriller del 29 novembre

