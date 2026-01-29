Monza in questura arrivano i rinforzi | in servizio nuovi agenti

Nella tarda mattinata di oggi, in via Montevecchia, sono arrivati nuovi agenti di polizia. Sono stati inviati dalla questura per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città. I nuovi agenti si uniscono a quelli già in servizio, pronti a intervenire in caso di necessità e a garantire un'azione più efficace contro i problemi di sicurezza locali. La polizia di Monza punta a migliorare la vigilanza e a rendere più sicura la zona.

In via Montevecchia nuovi agenti di polizia si uniscono alle forze locali per potenziare la sicurezza in città. Nella giornata di mercoledì 28 gennaio hanno infatti preso servizio nella questura di Monza e della Brianza tre nuovi agenti in prova della polizia di Stato, assegnati al termine del corso di formazione. I neo agenti, che hanno tra i 20 e i 21 anni, provengono dalle scuole di polizia di Abbasanta, Piacenza e Alessandria dove hanno concluso il 231esimo corso per diventare agenti della polizia di Stato. In mattinata i tre nuovi agenti hanno ricevuto le tradizionali mostrine nel corso di una cerimonia che si è svolta contemporaneamente in tutti gli istituti di istruzione della polizia di Stato nei quali si è tenuto il percorso formativo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

