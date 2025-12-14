Sondaggi politici Fratelli d'Italia ancora in crescita vola al 31,1% | Meloni la leader più amata
L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè evidenzia una crescita di Fratelli d’Italia, che raggiunge il 31,1%, confermando la popolarità crescente di Giorgia Meloni come leader. Le valutazioni degli italiani sul governo e sui principali partiti rimangono positive, con Fratelli d’Italia in forte ascesa nell’ultimo mese e settimana.
L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè dice che le valutazioni degli italiani nei confronti del governo e in particolare del primi partito italiani sono ancora positive: Fdi cresce ancora nell'ultimo mese e nell'ultima settimana, portandosi al 31,1%. Fanpage.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in crescita, vola al 31,1%: Meloni la leader più amata - Tecnè dice che le valutazioni degli italiani nei confronti del governo e in particolare del primi partito italiani sono ancora ... fanpage.it
Sondaggi Politici: Crescita del PD e Rallentamento di Fratelli d'Italia - Il contesto politico italiano è in continua trasformazione, con il Partito Democratico (Pd) che guadagna consenso tra gli elettori, mentre Fratelli d'Italia registra segnali di rallentamento nella pro ... notizie.it
Sondaggi politici, FdI sotto il 30%. Si accorcia la distanza tra centrodestra e campo largo - la Repubblica x.com
Sondaggi politici: chi vincerebbe le elezioni oggi? I dati di ogni partito ?? - facebook.com facebook
Sondaggio politico del 3 novembre: come andrebbe se si votasse oggi