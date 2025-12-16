Nuoto juniores | ancora successi della Chimera Record italiano nei 400 misti per Sofia Napoli

Sofia Napoli della Chimera Nuoto ha conquistato il record italiano juniores nei 400 misti ai Campionati Nazionali di Riccione. Con una prestazione storica, l’atleta ha migliorato un primato che resisteva da dieci anni, confermando il suo talento e il successo della società nelle competizioni nazionali.

Sofia Napoli sigla il nuovo record italiano nei 400 misti della categoria Juniores. L'atleta della Chimera Nuoto è stata protagonista di una prestazione di portata storica ai Campionati Nazionali Assoluti di Riccione dove, a confronto con le nuotatrici della nazionale, è riuscita a migliorare un primato che resisteva da ben dieci anni. I 4'36''94 con cui ha nuotato i 400 misti rappresentano il miglior tempo mai raggiunto in Italia nella categoria e sono valsi il quarto posto nella classifica generale ad appena un secondo dal podio e davanti anche ad avversarie dei gruppi sportivi militari, arricchendo poi la propria prestazione anche con un ottimo sesto posto nei 200 misti.

