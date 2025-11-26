Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze riapre la Sala della Chimera | allestimento rinnovato e interamente dedicato alla Chimera d’Arezzo
Arezzo, 26 novembre 2025 – Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze riapre la Sala della Chimera presentando un allestimento rinnovato e interamente dedicato alla Chimera d’Arezzo, capolavoro dell’arte etrusca, primo oggetto dell’inventario museale e parte della collezione medicea sin dal suo ritrovamento ad Arezzo nel 1553. Quel rinvenimento segnò l’inizio della fortuna moderna della statua, destinata a diventare una delle immagini più riconoscibili dell’eredità etrusca e un riferimento costante per la cultura figurativa toscana. Il progetto introduce uno spazio immersivo concepito per restituire alla scultura una presenza piena e per favorire un incontro diretto con i visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
