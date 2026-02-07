Sofia Goggia si mostra scettica sulla possibilità che Lindsey Vonn possa tornare in gara così presto dopo il suo infortunio. La campionessa azzurra di sci non crede ai miracoli e dice che ai posteri l’ardua sentenza. La Vonn, infatti, si è rotta il legamento crociato del ginocchio sinistro a Crans Montana, ma sembra intenzionata a tornare in pista per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Goggia non si sbilancia, ma il suo commento lascia intuire che non è così sicura di veder

Anche Sofia Goggia non crede nei miracoli. O perlomeno non di questo tipo. La stella della Nazionale azzurra di sci alpino, sulla falsa riga di quanto affermato qualche ore fa da Federica Brignone, ha commentato con non poco scetticismo la situazione della statunitense Lindsey Vonn che, malgrado la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata pochissimi giorni fa a Crans Montana, sarà ugualmente della partita in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In precedenza la “tigre” si era detta non poco perplessa riguardo la decisione della nordamericana di provare a competere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia scettica: “Infortunio Lindsey Vonn? Ai posteri la sentenza…”

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Federica Brignone non ha dubbi: se l’infortunio di Lindsey Vonn fosse grave come il suo, non sarebbe qui a parlare.

Tarvisio si prepara ad accogliere con entusiasmo gli appassionati di sci alpino, in occasione di un evento di grande rilievo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Sofia Goggia scettica: Infortunio Lindsey Vonn? Ai posteri la sentenza…Anche Sofia Goggia non crede nei miracoli. O perlomeno non di questo tipo. La stella della Nazionale azzurra di sci alpino, sulla falsa riga di quanto ... oasport.it

Infortunio Lindsay Vonn, Brignone scettica: Sarebbe su una sedia a rotelleL'infortunio di Lindsay Vonn sembra meno grave del previsto, visto che è già in pista: cosa ha detto Federica Brignone a riguardo ... sportface.it

Con lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Ecco gli italiani in gara facebook

#Brignone ci sarà in discesa libera con Sofia #Goggia: ecco il quartetto azzurro x.com