Sofia Goggia in pista oggi | orario pettorale e diretta della seconda discesa a Cortina 2026

Oggi Sofia Goggia torna in pista a Cortina per la seconda discesa delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La campionessa italiana si prepara ad affrontare la discesa finale, con il pettorale e l’orario già annunciati. La gara si svolge nella giornata di oggi, e gli appassionati seguono con attenzione la diretta per vedere se Goggia riuscirà a confermare il suo talento sulla neve.

Nello scenario sportivo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Cortina d’Ampezzo ospita la seconda e ultima prova cronometrata della discesa femminile. L’evento si svolge sabato 7 febbraio e mette al centro della scena la sfida contro il crono delle atlete preferite, con partenza prevista per le ore 11:30 e diretta attenzione sui tempi e sull’ordine di ciascuna concorrente. La seconda prova cronometrata della discesa femminile è programmata per iniziare alle 11:30 ora locale. Se non emergono ritardi o interruzioni, Sofia Goggia partirà con il pettorale numero 13 attorno alle 11:48. L’ordine di partenza prevede intervalli di 2’ tra le atlete dalla posizione 1 alla 5, mentre a partire dalla 6ª verrà ridotto a 1’15”. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Sofia Goggia

Sofia Goggia torna in pista a Cortina per prepararsi alla discesa libera femminile di Milano-Cortina 2026.

A Cortina d’Ampezzo, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con lo sci alpino femminile.

Sofia Goggia torna alla vittoria a Val d'Isere | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia sulla pista del cuore. Chi sono gli otto atleti ai Giochi; GOGGIA TORNA SUL PODIO NEL SUPERG DI CRANS e allunga in classifica di specialità. Sofia: Il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi; Goggia-Brignone, la sfida continua; Goggia: Alle Olimpiadi in fiducia, per noi italiani sarà speciale.

Sofia Goggia: Ho avuto un approccio conservativo oggi. Cortina è la mia pista del cuoreSofia Goggia ha chiuso in ottava posizione la prima prova cronometrata di discesa sull'Olympia delle Tofane ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in scena la ... oasport.it

Luca Zaia. Joel Sunny · Luminary (Sped Up). I BRACIERI OLIMPICI DI MILANO CORTINA 2026 Sofia Goggia a Cortina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni a Milano hanno acceso i bracieri olimpici. Buone Olimpiadi a tutti! I Giochi sono ufficialmente iniz facebook

Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Sofia Goggia accendono il braciere olimpico a Milano e Cortina x.com