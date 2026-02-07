Sofia Goggia dubita sulla versione dell' infortunio di Lindsey Vonn

Sofia Goggia mette in dubbio la versione dell’infortunio di Lindsey Vonn. La sciatrice italiana ha espresso qualche perplessità sulla narrazione condivisa dalla ex campionessa americana, che aveva annunciato di aver subito un infortunio grave. Goggia ha preferito non entrare troppo nel dettaglio, ma ha fatto capire di essere scettica sulla versione ufficiale. Intanto, si continua a parlare di Vonn in vista di Milano Cortina 2026, con molte incognite sulle sue reali condizioni fisiche.

Le prospettive sportive per Milano Cortina 2026 si articolano attorno a una discussione prudente sulla partecipazione di Lindsey Vonn, a fronte di un infortunio recente. Le valutazioni delle atlete italiane, Federica Brignone e Sofia Goggia, delineano una lettura realistica delle possibilità, delle condizioni e delle incognite che accompagnano una possibile rimonta della leggenda del salto americano nel contesto olimpico. La situazione di Lindsey Vonn è descritta come estremamente delicata ma non priva di margini. Nonostante la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, riportata di recente, la prospettiva di vederla in gara a Milano Cortina 2026 viene mantenuta come ipotesi possibile.

