Sofia Goggia a Cortina 2026 | pettorale orario e diretta TV della discesa

Sofia Goggia si prepara a scendere in pista a Cortina durante le Olimpiadi del 2026. La campionessa italiana affronterà la discesa libera femminile, con il pettorale già assegnato e l’orario ufficiale della gara comunicato. La diretta TV trasmetterà l’evento, che si preannuncia uno dei momenti più attesi di queste Olimpiadi.

Le competizioni di sci alpino ai Giochi Olimpici rappresentano uno degli eventi più attesi, coinvolgendo le atlete di tutto il mondo nelle discipline che richiedono velocità, tecnica e determinazione. Nella giornata di domenica 8 febbraio, la scena sarà centrata sulla prova di discesa libera femminile, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo, con l’obiettivo di assegnare le medaglie nel rispetto dei regolari programmi sportivi. La gara prenderà il via alle ore **11.30** e sarà caratterizzata da una partenza sequenziale delle atlete, con un intervallo di **2 minuti e 30 secondi** tra ciascuna. La prima a partire sarà la numero **1**, mentre la partecipante con il pettorale numero **15** – la favorita Sofia Goggia – partirà circa 34 minuti dopo l'inizio, alle **12. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Cortina 2026

Sofia Goggia torna in pista a Cortina per prepararsi alla discesa libera femminile di Milano-Cortina 2026.

Oggi Sofia Goggia torna in pista a Cortina per la seconda discesa delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Cortina 2026

Argomenti discussi: Quando gareggia Goggia in discesa e superG? Date, orari e dove vederla; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 8 febbraio; A Cortina acceso il braciere, iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici: Sofia Goggia ultima tedofora; Wiles firma la prima prova della discesa di Cortina; Goggia 8/a: Importante capire dossi e salti. Pirovano 9/a.

