Martedì 10 febbraio si terrà una nuova conferenza ad Arezzo, organizzata dalla Società storica. Alessandro Garofoli parlerà dei medici del passato del territorio aretino. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri che vuole riscoprire figure e storie della medicina locale. La conferenza si svolge con il patrocinio del Comune e si rivolge a chi vuole conoscere meglio la storia del nostro territorio.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Nuovo appuntamento martedì 10 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina sui medici del passato del territorio aretino e patrocinato dal Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all’ Auditorium Ducci di via Cesalpino, Alessandro Garofoli, curatore anche del ciclo, parla di Francesco Sforzi, medico ottocentesco distintosi per zelo, competenza ed altruismo. La serie di incontri fa parte di un più ampio progetto e si propone di illustrare, nell’ambito dell’evoluzione della disciplina, lo sviluppo delle conoscenze e delle pratiche sanitarie e le figure dei maggiori protagonisti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società storica, la conferenza di Alessandro Garofoli

Domani ad Arezzo si tiene il secondo incontro del ciclo di conferenze sulla storia dei medici locali.

La Società Storica di Arezzo riprenderà le sue attività a partire da martedì 20 gennaio 2026, dopo la pausa per le festività di fine anno.

