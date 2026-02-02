Società storica la conferenza di Giovanni Bianchini

Domani ad Arezzo si tiene il secondo incontro del ciclo di conferenze sulla storia dei medici locali. La Società storica ha organizzato l’evento, con il patrocinio del Comune. Tra i presenti, esperti e appassionati discutono di figure che hanno segnato il passato medico della città.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Domani secondo appuntamento martedì 3 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina sui medici del passato del territorio aretino, con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all'Auditorium Ducci di via Cesalpino, Giovanni Bianchini parla di Emilio Vezzosi, oltre che medico anche insegnante e letterato, vissuto fra il Cinque e il Seicento. Curato da Alessandro Garofoli, il ciclo di conferenze è parte di un più ampio progetto e si propone di illustrare, nell'ambito dell'evoluzione della disciplina, lo sviluppo delle conoscenze e delle pratiche sanitarie e le figure dei maggiori protagonisti locali.

