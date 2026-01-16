Società Storica la presentazione audiovisivo di Mario Spiganti

La Società Storica di Arezzo riprenderà le sue attività a partire da martedì 20 gennaio 2026, dopo la pausa per le festività di fine anno. L’associazione continua il suo impegno nello studio e nella promozione della storia locale, offrendo incontri e presentazioni che approfondiscono il patrimonio culturale della città. La ripresa delle attività rappresenta un momento importante per coinvolgere la comunità e condividere conoscenze sul passato di Arezzo.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – L'attività della Società storica aretina riprende martedì 20 gennaio, dopo la pausa per le festività di fine-anno. Alle ore 17,30, con il patrocinio del Comune di Arezzo, all'Auditorium Ducci di via Cesalpino viene presentato l'audiovisivo di Mario Spiganti "1944: la Casa delle Caciaie a Carda in Pratomagno". Si tratta di un saggio di storia orale, simile per la forma ad un documentario. Il video è dedicato ad un luogo simbolico collocato a circa mille metri di altitudine in Pratomagno, a pochi chilometri dalla frazione di Carda. Nel 1944, circondati e come nascosti e protetti dai castagni, c'erano lassù dei campi estesi e pianeggianti, molto fertili, con una grande casa come annesso agricolo.

