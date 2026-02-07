Nel tardo pomeriggio di sabato, la partita tra Siviglia e Girona viene rinviata a domani. Le due squadre sono a un punto di distanza in classifica e cercano entrambe di uscire dalle zone pericolose. La sfida si giocherà alle 16:15, con formazioni ancora da definire. I tifosi aspettano con ansia questa occasione per vedere se le squadre riusciranno a migliorare la loro posizione in classifica.

Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma la sfida tra Siviglia e Girona, squadre divise in classifica da un solo punto, che hanno in comune l’obiettivo di allontanarsi dalle zone calde. I catalani avevano iniziato la stagione in maniera pessima e si sono risollevati, anche se nell’ultimo turno sono inaspettatamente caduti in casa dell’Oviedo,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Girona (domenica 08 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Partita rinviata a domani

GIRONA - SIVIGLIA : 0 - 218' Sostituzione SIVIGLIA: entra J. SANCHEZ (16), esce C. EJUKE (21). 1' Si Parte! 90'+6' Fine. 90'+2' Ammonizione per O. NYLAND (SIVIGLIA). 84' Sostituzione SIVIGLIA: entra P. FERNANDEZ (14), esce I. quotidianodipuglia.it

