Midtjylland-FC Copenaghen domenica 08 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa domenica alle 16, il Midtjylland affronta il FC Copenaghen in una sfida che vale molto per entrambe le squadre. I danesi arrivano più carichi, dopo aver passato le ultime due partite di Europa League e aver conquistato un biglietto per gli ottavi di finale. Il Copenaghen, invece, è uscito dalla Champions League, anche se ha sfiorato il colpaccio contro il Napoli. Ora si preparano a giocarsi il tutto per tutto in questa partita di campionato.

Il Midtjylland ha superato bene le ultime due giornate di Europa League assicurandosi un posto agli ottavi di finale dunque si presenta a questo appuntamento più in fiducia di un FC Copenaghen che invece è stato eliminato dalla Champions League nonostante il miracolo fatto contro il Napoli. In testa alla classifica del campionato danese però.

