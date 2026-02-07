Questa domenica l’Athletic Bilbao scende in campo contro il Levante alle 16:15. I baschi vogliono riprendere fiducia dopo una stagione fatta di alti e bassi, ma mercoledì hanno fatto un passo importante: hanno vinto a Mestalla nel finale e si sono qualificati alle semifinali di Coppa del Re. Ora cercano continuità contro il Levante, che ha voglia di tornare a fare risultato.

L'Athletic Bilbao sta vivendo una stagione con molte delusioni e pochi picchi ma mercoledì notte ha centrato un risultato molto importante: ha violato Mestalla proprio nel finale e si è guadagnato l'accesso alle semifinali di Copa del rey. Per i baschi la coppa nazionale rappresenta un'occasione importantissima per nobilitare una stagione che altrimenti potrebbe scivolare.

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Levante (domenica 08 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano il rilancio

