Sisal aggressione per pochi euro | giovane arrestata dopo aver colpito un addetto alla cassa

Una giovane donna di 25 anni è stata arrestata a Imola mercoledì pomeriggio dopo aver aggredito un addetto alla cassa di un punto Sisal. La ragazza aveva tentato di portare via pochi euro, ma ha reagito con un pugno al volto dell’uomo quando le è stata chiesta la restituzione. La rapina è durata pochi secondi, ma è bastata per far scattare l’intervento delle forze dell’ordine. La ragazza, con precedenti, è stata portata in caserma e adesso dovrà rispondere di rapina e lesioni.

Un gesto fulmineo, una banconota da cinquanta euro e un pugno sferrato al volto: una rapina improvvisa, sfociata in aggressione, ha scosso un punto Sisal di Imola mercoledì pomeriggio, portando all’arresto di una giovane donna di 25 anni, originaria di Bologna e con precedenti penali. L’episodio, avvenuto intorno alle 16:55 in via Andrea Costa, ha visto la donna sottrarre denaro dalla cassa, per poi reagire con violenza quando un dipendente ha tentato di fermarla. La polizia, intervenuta tempestivamente, è riuscita a bloccare la responsabile, rinvenendo la banconota accartocciata e confermando l’arresto per rapina impropria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sisal Imola

Una donna di 25 anni è stata arrestata ieri a Imola dopo aver rubato soldi dal fondo cassa di un negozio Sisal e aver aggredito un addetto alle vendite.

A Vinovo, il 21 gennaio 2026, una ragazza di 22 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver tentato di rubare vestiti per bambini e aver pagato in cassa 458 euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sisal Imola

Argomenti discussi: Pugno in faccia per scappare con 50 euro; Tira un pugno per 50 euro, rapina impropria in un punto Sisal: arrestata una 25enne; Ruba dalla cassa e colpisce un addetto per fuggire: arrestata 25enne a Imola; Tira un pugno per 50 euro rapina impropria in un punto Sisal | arrestata una 25enne.