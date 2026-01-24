Ruba vestiti per bambini e paga in cassa 458 euro dopo essere stata scoperta | arrestata a Vinovo

A Vinovo, il 21 gennaio 2026, una ragazza di 22 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver tentato di rubare vestiti per bambini e aver pagato in cassa 458 euro. La giovane, residente in un campo nomadi in provincia di Vercelli, è stata fermata durante l’operazione. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo sul territorio volta a contrastare i reati di natura predatoria.

