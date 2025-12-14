Agguato ai soldati Usa in Siria | Cecchino dell’Isis era nelle forze di sicurezza siriane Arrestati 11 commilitoni

Un nuovo sviluppo nell'attentato ai soldati statunitensi in Siria rivela che il cecchino responsabile era affiliato alle forze di sicurezza siriane. L'evento, avvenuto vicino a Palmira, ha causato la morte di due militari e un interprete americani, con altri tre feriti. Sono stati arrestati 11 militari siriani coinvolti nell'operazione.

Roma, 14 dicembre 2025 – Svolta nell' attentato al commando Usa in Siria. Il cecchino che ieri ha ucciso due militari e un interprete americani e ha f erito altri tre soldat i nella regione di Palmira era membro delle forze di sicurezza siriane. L’uomo è ritenuto un 'lupo solitario' dell'Isis ed è stato ucciso. Lo ha dichiarato all'Afp un funzionario delle forze di sicurezza siriane, aggiungendo che 11 commilitoni sono stati arrestati dopo l'attacco. "L'autore dell'attacco era un membro delle Forze di sicurezza generale del ministero dell'Interno da oltre 10 mesi ed era stato di stanza in diverse città prima di essere trasferito a Palmira", ha detto il funzionario. Quotidiano.net

