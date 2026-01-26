Un ventenne è deceduto a Milano durante un'operazione antidroga a Rogoredo. L'uomo, armato di una pistola a salve, si è avvicinato agli agenti, che hanno risposto allo scenario. L'incidente è avvenuto in via Giuseppe Impastato, sollevando questioni sulla gestione delle operazioni di polizia e sulla sicurezza nel quartiere.

Un giovane di 20 anni è morto poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano: il ragazzo, di origine straniera e già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso nel corso di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare il colpo che ha ucciso il ventenne sarebbe stato un poliziotto. La pattuglia di agenti in borghese era impegnata nella zona di Rogoredo in un'operazione antidroga. Il personale del 118, giunto sul posto con un'automedica e due ambulanze, non ha potuto far altro che constatare il decesso., Dalle prime informazioni, secondo la prima ricostruzione della polizia, il giovane ha incrociato una pattuglia della Volante impegnata in controlli di altre persone e quando si è avvicinato, ha estratto una pistola che aveva con sé e l'ha puntata contro gli agenti che hanno reagito sparando, colpendolo alla parte alta del corpo e uccidendolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, morto un ventenne in una sparatoria con alcuni agenti durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve

Approfondimenti su Cronaca Milano

A Milano, poco prima delle 18, un ventenne è stato ucciso durante uno scontro con una pattuglia di agenti in borghese in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato.

Nella zona di Rogoredo, a Milano, si è verificato un episodio di sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

Ultime notizie su Cronaca Milano

