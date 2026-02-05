LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Casse in testa con salto di porta azzurri velocissimi Solo Paris si nasconde

La seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi di Pechino è iniziata con diversi protagonisti che sono finiti in testa con salti di porta e velocità sorprendenti. Solo Paris non si è ancora mostrato, mentre gli azzurri si fanno valere, con Muzaton che si piazza al quarto posto a pari merito con Allegre. La gara resta aperta e il pubblico segue con attenzione ogni scatto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.02 Muzaton fa i migliori tempi negli ultimi settori e chiude in quarta posizione a pari merito con Allegre. 12.01 Quinto Monney ad 1.16 da Casse. Queste prove stanno confermando che per le medaglie sarà principalmente Italia contro Svizzera, con entrambe le nazioni che potranno contare su quattro atleti. 11.59 Sesta posizione per Kriechmayr che chiude 1.83 da Casse. Già partito Monney, che è certo di essere al via della gara di sabato. 11.57 La spinge quasi tutta Paris che fa bene la Carcentina, dove perde solamente 1 decimo da Casse che ha saltato una porta, si rialza all'ultimo intermedio e chiude in settima posizione a 2.

