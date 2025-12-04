LIVE Sci alpino discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Odermatt fa 48 Paris si difende Franzoni a punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34 Giovanni Franzoni, per ora, va a punti: 29° a 2.28. In alcune sezioni scia anche bene, ma dà sempre la sensazione di essere ancora acerbo. E gli anni passano. 20.33 Franzoni paga subito 0.47 al primo intermedio. La scorrevolezza resta un grande tallone d’Achille irrisolto. 20.29 Si avvicina il momento di Giovanni Franzoni. 20.26 Manca solo Giovanni Franzoni con il n.48. 20.26 Molteni perde subito 0.91 al primo intermedio, poi chiude fuori dalla zona punti: 34° a 2.68. 20.24 Tocca a Nicolò Molteni. 20.23 Dopo un buon avvio (0.09 di ritardo al primo intermedio), Alliod sbaglia a raffica e chiude fuori dalla zona punti: 34° a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Odermatt fa 48, Paris si difende, Franzoni a punti

