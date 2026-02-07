Sicurezza | Istituto Piepoli italiani preoccupati chiedono nuove misure per manifestazioni

Quasi tre italiani su quattro temono che le proteste di piazza possano degenerare in violenza. La preoccupazione cresce, e molti chiedono misure più stringenti per garantire la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il 72 per cento degli italiani è preoccupato per il rischio di violenze nelle proteste di piazza. Lo rileva l'Istituto Piepoli. L'87 per cento tra gli elettori di centrodestra, il 53 tra quelli di centrosinistra, il 68 tra quelli M5S. Il 61 per cento degli intervistati è quindi favorevole all'introduzione di nuove misure di sicurezza per le manifestazioni in futuro, l'80 per cento tra gli elettori di centrodestra, il 44 sia tra quelli di centrosinistra che del Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 55 per cento degli italiani considera la sicurezza come la principale priorità, mentre il 44 per cento la colloca tra le principali.

Il governo Meloni ha appena approvato una nuova legge di sicurezza.

