Meloni | Crosetto lavora per altri 12mila carabinieri ausiliari su strada

Giorgia Meloni annuncia che Crosetto si sta impegnando per assumere altri 12mila carabinieri ausiliari su strada. Nel frattempo, a Milano, l’esercito con i carri Puma si prepara a rafforzare l’operazione Strade Sicure, arrivando anche alla stazione di Rogoredo. La misura mira a garantire più controlli e sicurezza urbana in tutta Italia.

Giorgia Meloni ROMA – “Nell’ambito del rafforzamento dell’operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell’esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando il video della sua visita ai militari impegnati nel presidio allo scalo ferroviario. “Allo stesso tempo – aggiunge – nel Decreto Sicurezza approvato ieri il Ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti, e il Ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12mila carabinieri ausiliari. Non ci arrendiamo!”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

