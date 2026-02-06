Giorgia Meloni si è recata a Rogoredo, zona nota per lo spaccio, prima di partecipare all’inaugurazione di Milano-Cortina. La premier ha incontrato i militari di Strade Sicure e ha parlato di come il governo lavora per rafforzare la presenza dei carabinieri ausiliari su strada. Nel frattempo, la situazione nella zona resta tesa: negli ultimi mesi, le forze di polizia sono state costrette a rispondere con la pistola a uomini armati che hanno puntato contro di loro, finendo sotto indagine per omicidio

A Milano per l’inaugurazione di Milano-Cortina la premier Giorgia Meloni ha voluto prima recarsi a Rogoredo, la zona del famigerato “bosco dello spaccio”, dove nelle ultime settimane, durante due distinte azioni di polizia, gli agenti si sono trovati in situazioni di estrema criticità, dovendo rispondere col fuoco a uomini che puntavano armi contro di loro e finendo indagati in un caso per omicidio e in un altro per lesioni colpose. Meloni, come aveva già fatto qualche giorno fa a Termini, a Roma, ha incontrato i militari, carabinieri ed esercito, di stanza alla stazione. «Sono venuta a salutare personalmente», si sente nel video postato dalla premier sui propri social, nel quale ringrazia uno per uno gli uomini in servizio, scambiando con loro alcune battute e prestandosi ai selfie con i passanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Meloni incontra i militari di Strade Sicure a Rogoredo: «Crosetto lavora per 12mila carabinieri ausiliari su strada» (video)

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in visita ai militari di Strade sicure a Roma.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita questa mattina alla stazione Rogoredo di Milano.

