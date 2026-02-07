La Polizia locale di San Mauro Pascoli ha pubblicato i dati del 2025, mostrando come hanno intensificato i controlli sul territorio e sulla sicurezza stradale. I numeri confermano un impegno costante per garantire più sicurezza ai cittadini.

La Polizia locale di San Mauro Pascoli ha reso noto i dati relativi al 2025 che indicano un importante lavoro di presidio del territorio e sulla sicurezza stradale. Un’attività volta non solo alla prevenzione, ma anche ad un controllo capillare a tutela della legalità nel territorio comunale. Nel 2025 le pattuglie della Polizia locale sammaurese hanno controllato circa 4.500 veicoli su strada, 99 dei quali sottoposti a provvedimenti di fermo amministrativo o sequestro. Sono state 22, invece, le patenti di guida ritirate. Sottoposti al controllo pre-test etilometro 343 conducenti, con due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, il report 2025 della Polizia locale

