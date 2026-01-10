Combating Cyber Crime | L’impegno della Polizia di Stato nel report 2025 della Polizia Postale
Il report 2025 della Polizia Postale evidenzia l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto al cybercrime. Con una crescente complessità degli attacchi, come ransomware e frodi online, le forze dell’ordine lavorano per proteggere cittadini e servizi essenziali, affrontando sfide sempre più sofisticate nel mondo digitale.
Tarantini Time Quotidiano Nel 2025 la sicurezza cibernetica ha registrato una crescente complessità, con attacchi sofisticati, ransomware, frodi online e reati contro la persona che hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali. In questo contesto, la Polizia Postale ha operato attraverso un approccio integrato basato su prevenzione, contrasto investigativo e costruzione di competenze, per formare personale altamente qualificato e rafforzare la resilienza collettiva, contribuendo in tal modo, insieme agli altri partner istituzionali, al consolidamento della capacità di risposta del sistema Paese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
