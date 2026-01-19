Droga nascosta tra davanzali contatori e bici | raffica di arresti al Quarticciolo

Nella zona del Quarticciolo a Roma, sono state eseguite numerose manette a seguito di un'operazione antidroga. I pusher utilizzavano vari nascondigli, tra cui davanzali, contatori del gas e biciclette, per occultare e movimentare le sostanze stupefacenti. L'intervento mira a contrastare il traffico illecito e garantire maggiore sicurezza nel quartiere.

Roma, 19 gennaio 2026 – Davanzali delle finestre, cassette dei contatori del gas e perfino una bicicletta utilizzata come mezzo per la movimentazione delle dosi: sono le tecniche adottate dai pusher per mantenere operativa la piazza di spaccio del Quarticciolo a Roma. Sono quattro le persone arrestate nelle ultime 24 ore dagli agenti delle Volanti nel quadrante compreso tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola. Gli interventi. Nel primo episodio, i poliziotti hanno intercettato un giovane, ventottenne di origine egiziana, già noto alle forze dell’ordine, mentre prelevava la droga dal davanzale di una finestra per poi consegnarla ad un cliente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Droga tra siepi e contatori: il supermarket dello spaccio al QuarticcioloNel Quarticciolo, lo spaccio di droga si cela tra siepi e contatori della luce, sfruttando ogni possibile nascondiglio.

Quarticciolo, droga nascosta tra alberi e motorini. Carabinieri aggrediti con calci e pugniNel Quarticciolo, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato ingenti quantità di droga nascosta tra gli alberi e i motorini, tra cui cocaina, crack e hashish.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Droga nascosta nei contatori del gas e in una bicicletta a Roma, quattro persone arrestate per spaccio - Quattro persone arrestate e centinaia di dosi sequestrate nel Quarticciolo: la Polizia ha smantellato una rete di spaccio con metodi ingegnosi. virgilio.it