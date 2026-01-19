Droga nascosta tra davanzali contatori e bici | raffica di arresti al Quarticciolo
Nella zona del Quarticciolo a Roma, sono state eseguite numerose manette a seguito di un'operazione antidroga. I pusher utilizzavano vari nascondigli, tra cui davanzali, contatori del gas e biciclette, per occultare e movimentare le sostanze stupefacenti. L'intervento mira a contrastare il traffico illecito e garantire maggiore sicurezza nel quartiere.
Roma, 19 gennaio 2026 – Davanzali delle finestre, cassette dei contatori del gas e perfino una bicicletta utilizzata come mezzo per la movimentazione delle dosi: sono le tecniche adottate dai pusher per mantenere operativa la piazza di spaccio del Quarticciolo a Roma. Sono quattro le persone arrestate nelle ultime 24 ore dagli agenti delle Volanti nel quadrante compreso tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola. Gli interventi. Nel primo episodio, i poliziotti hanno intercettato un giovane, ventottenne di origine egiziana, già noto alle forze dell’ordine, mentre prelevava la droga dal davanzale di una finestra per poi consegnarla ad un cliente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
