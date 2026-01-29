Ex Mattatoio apre il primo centro pubblico della fotografia di Roma

Dentro l’ex mattatoio di Roma, nel padiglione 9D, apre il primo centro pubblico dedicato alla fotografia. L’obiettivo è offrire uno spazio accessibile a tutti, con mostre, corsi e iniziative per promuovere l’arte fotografica in città. L’apertura segna un passo importante per la scena culturale romana, che ora avrà un punto di riferimento in più.

Dentro l’ex macello, al padiglione 9D del Mattatoio, nasce il primo Centro pubblico della Fotografia di Roma. L'inaugurazione nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio, durante la celebrazione del settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e la capitale, alla presenza del Sindaco Roberto.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

