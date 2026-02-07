Si ustiona con l' acqua bollente in casa | bimba di 16 mesi ustionata a Vittoria
Una bambina di 16 mesi si è bruciata con l’acqua bollente in casa a Vittoria, nel Ragusano. La piccola ha riportato ustioni serie al torace, al braccio e all’anca. È stata portata in ospedale, dove ora riceve le cure necessarie. La famiglia è sotto shock per quanto accaduto.
Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata ieri sera a Vittoria (Ragusa) da acqua bollente in casa. La piccola ha riportato ustioni gravi al lato sinistro del corpo, al torace, al braccio e all’anca. La bambina è stata trasportata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e trasferita subito dopo al reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania. 🔗 Leggi su Feedpress.me
