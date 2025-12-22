Si rovescia addosso dell’acqua bollente | paura per una bimba di 7 anni
A poche ore di distanza dall’episodio di ustione che ha coinvolto una signora di 64 anni di Trento, i soccorsi sanitari sono intervenuti per un altro caso di scottatura che, questa volta, ha riguardato una bambina di 7 anni di Levico Terme. I fatti sono successi nel pomeriggio di domenica 21. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
