si spengono le vetrine del centro chiusi ferretti ferrettino e dolcini

Nel cuore di Cattolica si chiudono tre negozi storici: Ferretti, Ferrettino e Dolcini. Le saracinesche si abbassano, lasciando un vuoto nel centro cittadino. La crisi commerciale si fa sentire e i negozi che da decenni erano punti di riferimento per la comunità chiudono i battenti. La città perde pezzi di identità, mentre i cittadini si chiedono cosa cambierà nel futuro del centro.

Un’altra ferita si apre nel cuore commerciale di Cattolica. In questi giorni, hanno abbassato o stanno per abbassare le saracinesche tre negozi storici del centro cittadino, simboli di un commercio che per anni ha rappresentato identità, relazioni e presidio urbano. Si tratta della boutique Ferretti in via Bovio, dello storico negozio per bambini Ferrettino e di Dolcini in via Mancini. Chiusure diverse, ma accomunate da un’unica realtà: la difficoltà sempre più evidente del commercio di vicinato. Una crisi che, secondo l’ Adac, non è improvvisa né inattesa. "Il fatto che oggi il Comune, su progetto della Regione, stia discutendo degli hub del commercio è una presa di consapevolezza tardiva – afferma il presidente Giuseppe Barbieri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

