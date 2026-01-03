Giustizia referendum il 22 marzo Entro l’estate la legge elettorale

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum costituzionale sulla giustizia, una consultazione attesa che potrebbe influenzare le riforme in materia. Entro l'estate, si prevede l'approvazione di una nuova legge elettorale. Questi appuntamenti rappresentano momenti importanti per il sistema politico e istituzionale italiano, con decisioni che riguardano direttamente il funzionamento delle istituzioni e la tutela dei diritti costituzionali.

Roma, 3 gennaio 2026 – La data non c'è, anzi sì. Ufficialmente, resta l'ombra del dubbio: in realtà 22 e 23 marzo sono i giorni cerchiati in rosso sul calendario di Palazzo Chigi per il referendum costituzionale sulla giustizia. Lo spostamento dalla prima alla seconda metà del mese è frutto della moral suasion del Quirinale: un segnale di distensione verso le opposizioni, comunicato direttamente dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano a Elly Schlein e Giuseppe Conte lo scorso 29 dicembre. Fuori discussione il 29 marzo per due motivi: è la Domenica delle Palme e, votando anche il lunedì, con il 30 si sorpasserebbe per un pelo il limite dei 70 giorni.

Referendum sulla giustizia: il governo punta al 22-23 marzo. Ma è “muro contro muro” - Il referendum sarà "presumibilmente nella seconda metà di marzo", taglia corto il Guardasigilli Carlo Nordio. firenzepost.it

Referendum sulla giustizia: date e opposizioni in campo - Il governo italiano avanza verso le date del referendum sulla giustizia, ma le opposizioni si preparano a una battaglia legale. notizie.it

