Appaltati i lavori per il Palagreen Entro marzo sarà pienamente utilizzabile
Sono stati appaltati i lavori di sistemazione del Palagreen di San Michele, una struttura importante per le attività sportive e sociali della frazione. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane e si prevede che il complesso sarà pienamente utilizzabile entro marzo. Questa riqualificazione mira a migliorare gli spazi dedicati alla comunità, garantendo una fruizione più sicura e funzionale per residenti e associazioni locali.
Partiranno nei prossimi giorni i lavori di sistemazione del Palagreen di San Michele, una struttura strategica per le attività sportive e aggregative della frazione. Ad annunciarlo è la Vicesindaco del Comune di Sassuolo, Serena Lenzotti, che conferma l’avvio di un intervento atteso e fortemente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
