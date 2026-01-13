Appaltati i lavori per il Palagreen Entro marzo sarà pienamente utilizzabile

Sono stati appaltati i lavori di sistemazione del Palagreen di San Michele, una struttura importante per le attività sportive e sociali della frazione. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane e si prevede che il complesso sarà pienamente utilizzabile entro marzo. Questa riqualificazione mira a migliorare gli spazi dedicati alla comunità, garantendo una fruizione più sicura e funzionale per residenti e associazioni locali.

